Yavuz Ağıralioğlu’ndan iktidara çok sert sözler ! “Milletin Rabbiyle arasını açmaya teşebbüstür bu!”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi, Gündeminde asgari ücret ve bütçe olan İYİ Partli'li Ağıroğlu AKP'yi "Milletin Rabbiyle arasını açmaya teşebbüstür bu !" Sözleriyle çok sert hedef aldı ! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #TBMM #Meclis #Yavuzağıralioğlu #Erdoğan #Haber
Anasayfa Alaturka Online Yavuz Ağıralioğlu’ndan iktidara çok sert sözler ! “Milletin Rabbiyle arasını açmaya teşebbüstür...