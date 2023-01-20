Yayaya çarpıp kaçan doktor tutuklandı

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Alaturka Online
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobiliyle çarptığı 63 yaşındaki yayanın ölümüne neden olan doktor, tutuklandı.
Polis ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu’ya çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli asistan doktor K.E.B, ilçe merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

Atatürk Bulvarı’nda, dün, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
DHA

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