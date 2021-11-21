Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Şirinevler'de "60 yaşında hala çalıştığını" söyleyip iktidarı savunan yurttaşa halk tepki gösterdi. Tartışma çıktı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #tartışma #siyaset #şirinevler #sokakröportajı #ekonomi #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online “Yayınlamazsan şerefsizsin!” Şirinevler’de meydan karıştı! Tartışma çıktı!