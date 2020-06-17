Yayla çocuklarının gecesi

Kadıköy’de maç sonu tabelada 3-1 yazarken Trabzonspor 23 yıllık tarihi bir seriye son vermiş, ligi lider götürdüğü sezonda kupada da finale çıkmış ve aynı yıl içinde 3 kez üst üste ezeli rakibi Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.

Yani kolay kolay herkese nasip olmayacak bir an yaşanıyordu… Durumun farkında olan futbolcular saha ortasında kutlama yapmaya hazırlanırken bir işaret onları durdurdu. Maçı tribünden izleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu kutlamaya engel oldu ve sevincin soyunma odasında yapılmasını istedi.

SAHADAKİ GÖSTERİYE İHTİYACI YOKTU

Çünkü az önce sezonun son şansını da kaybeden Ali Koç kendisinin elini sıkıp tebrik etmiş, son derece centilmen bir tavırla ‘yolunuz açık olsun’ demişti. Bu havayı bozmanın anlamı yoktu.

Taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan başarılı bir takımın sahada yapılacak o gösteriye ihtiyacı yoktu nitekim. Bu yüzden yazıya bu ince detaylarla başlamak istedim çünkü Trabzonspor’un yakaladığı başarıda işin özü bu; sahaya odaklanmak.

Gelelim maça… Dakika 6’yı gösterirken Ekuban topu ayağına alıp Sörloth’u uzak direğe koşturmaya başladığında Vodafone Park’taki Beşiktaş maçı gözümde canlandı. Neredeyse aynı golü atan Sörloth-Ekuban ikilisi erken skor avantajını alıp Fenerbahçe’nin dağılmaya hazır motivasyonunu bozdu.

EMRE İLE KIRILAN MOTİVASYON

O motivasyon kaybının vücut bulmuş hali ise kenardaki Emre Belözoğlu’ydu… Sörloth ile girdiği son derece gereksiz diyalog sonrası kırmızı kartla atılarak maçı çevirme olasılığını da o dakika kırmış oldu. Fenerbahçe adına sahanın en etkili ismi olan Deniz Türüç’ün ilk yarı sonunda attığı müthiş gol bile o motivasyonu tekrar yerine oturtamadı.

Zaten ikinci büyük hata da tribünden gelen telefonla Deniz’in oyundan alınması oldu. Trabzonspor’un fişi çekmesi için tüm şartlar sağlanmış oldu böylece.

EKUBAN IŞIKLARI KAPATTIRDI

Nwakaeme’nin sakatlığı sonrası ileride, geride, ortada tüm sorumluluğu üzerine alan Ekuban kelimelerle izah edilemeyecek performansını 83’te noktaladı. 3’üncü ciğeri açıp müthiş bir sprint atan Ganalı Sörloth’a ikiyi attırıp Kadıköy’de ışıkları kapattırdı.

Trabzonspor bu golle finale yürürken havlu atan Fenerbahçe’yi 90+4’te Novak’la yolcu etti. Kadıköy’deki 3-1’lik net skor ligdeki şampiyonluk yarışı için şehri de yeniden havaya soktu. ‘Yayla Çocukları’nın çifte kupa için 8 final maçı kaldı.