Yayladağı ilçesi nüfusu kadar depremzede ağırlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’da yaşanan büyük yıkımın ardından binlerce depremzede Yayladağı’na sığındı.

İlçede kaymakamlık ve belediyenin işbirliğinde oluşturulan koordinasyon merkezince Devrent Sosyal Tesislerine 261 çadır kuruldu, ilçenin 47 mahallesine de çadır dağıtılarak depremzedelerin yerleşmesi sağlandı.

Oluşturulan 8 noktada 60 kamu görevlisi ve 80 gönüllü tarafından 101 bin battaniye, 33 bin 500 yatak, 85 bin gıda kolisi, 16 bin hijyen paketi, 182 bin kıyafet, 66 bin kahvaltı kolisi, 242 bin şişe su, 18 bin paket bebek bezi, 20 bin kutu bebek maması ile çok sayıda ihtiyaç malzemesi depremzedelere dağıtıldı.

Yayladağı’nda, depremin 3’üncü gününde işletmeler, bir hafta sonra da kamu kurumları hizmet vermeye başladı.

Belediye ve sivil toplum kuruluşları tarafından her gün iftar verilen ilçede, depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

YARDIM DEPOLARI KURULDU

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, AA muhabirine, depreme ailesiyle evde yakalandıklarını, dışarıya çıkıp çevreyi kontrol ettikten sonra belediye başkanı ve kurum amirlerine ulaştığını söyledi.

Gökçe, “İlk etapta depremin şiddetini ve diğer illere, ilçelere etkisini anlayamamıştık. Belediye başkanımızın Antakya’daki ağabeyinin enkaz altında olduğunu öğrendik. Sonra Antakya’dan diğer yıkım haberleri geldiğinde büyük bir deprem olduğunu anladık. Yayladağı’nda bazı hasarlar olmuş ancak yıkım olmadığını öğrendik. Sonra hemen kriz masası kurup, belediye ve gönüllü gençlerle Antakya’ya arama kurtarma ekibi yolladık.” diye konuştu.

Antakya’da memleketi Yayladağı olan birçok kişinin ikamet ettiğini belirten Gökçe, ilçeye gelen depremzedeler için hemen geçici barınma noktaları hazırladıklarını anlattı.

Gökçe, şöyle devam etti:

“Prefabrik öğrenci evleri ve piknik alanını hazırladık. İkinci günde de Türkiye’nin her noktasından yardımlar gelmeye başladı. Antakya’da yardımları indirecek insan gücü bulunamadığından Yayladağı’nda hazırladığımız gıda depolarına indirmeye başladık. Burada gönüllüler, belediye personeli ve 3. Hudut Tabur Komutanlığı askerleri çok önemli destek verdi. Sonra bu yardımları, içeriğine göre gruplandırıp ilçe merkezi ve 8 mahallemize kurduğumuz depolarımızdan dağıtmaya başladık.”

Yakınlarını kaybetmesine rağmen çok sayıda kişinin tek yürek olup fedakarca depremzedeler için çalıştığını vurgulayan Gökçe, katkı sunan herkese teşekkür etti.

26 BİN 500 KİŞİLİK İFTAR

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da ilçede depremzedeleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade ederek, Yayladağı’nın nüfusunun gelen depremzedelerle arttığını kaydetti.

“Nüfusumuz 37 bin civarıydı, şu an 70 bin civarında. İlk etapta güvenli barınmayı sağlamamız lazımdı. Bununla alakalı köylerde çadırları belli kriterlere göre dağıttık. Akrabalarının yanına yerleşen birçok depremzede vatandaşımız var. 8 dağıtım merkezi oluşturuldu. Depremde en ücra noktalardaki insanlara bile ulaşmış pozisyondayız. 26 bin 500 kişilik iftar yemeği çıkarıyoruz.” diyen Yalçın, birçok sivil toplum kuruluşuyla 47 mahallede iftar organizasyonu yaptıkları bilgisini paylaştı.

Yalçın, merkezde ağır hasarlı 3 binanın bulunduğunu, bunların yaşının 50 yılın üzerinde olduğunu söyledi.

Köylerde yığma yapı, taş duvar, topraktan yapılan yapıların da yıkıldığını, toplamda yaklaşık 1000 acil yıkılacak ve ağır hasarlı bağımsız bölümün olduğunu anlatan Yalçın, ilçede can kaybının olmadığını aktardı.

Yayladağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Çağrı Bilgili ise depremzedeler için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünün altını çizdi. (AA)