Yaz aylarının kâbusu oldular! Ölü sayısı 10’a yükseldi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte keneler vatandaşların kâbusu oldu. Sivas’ta kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Sivas ve çevresinde tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Sivas’ta kenelerin görülmeye başlandığı Mayıs ayından bu güne kadar kene ısırması sonucu KKKA’ya bağlı olarak ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde ikamet eden Hüsnü Özdemir (74) kene teması sonrası rahatsızlandı.

Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Özdemir’e KKKA tanısı konuldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde bir haftadır tedavi gören Özdemir bugün vefat etti.

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