Yaz gibi hafta sonu geliyor… 40 dereceyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları adım adım artacak. Ege kıyılarında hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre hava sıcaklıları günden güne artacak ve pazar günü 40 dereceyi bulacak. Artan sıcaklıklarla birlikte hava sıcaklıkları İstanbul’da pazar günü 32 derece, İzmir’de 37 derece, Ankara’da 31 derece dolaylarında hissedilecek.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya’nın doğu, Afyon’un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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