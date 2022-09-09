Yaz gibi hafta sonunun ardından mevsim değişecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hafta sonu yurtta güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Cuma, cumartesi, pazar günü yurtta önemli bir yağış beklenmezken yeni haftayla birlikte yağışların yurdu saracağı ve sıcaklıkların hızla düşeceği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ve gelecek haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Türkiye hafta sonunu yaz havası etkisi altında geçirecek. Sıcaklıklar güney kesimlerde ve Ege kıyılarında 40 dereceye yaklaşacak.

Yeni haftayla birlikte havanın tamamen değişmesi bekleniyor, yağışlar yurdu sararken pazartesiden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşecek, sonbahar kendisini iyiden iyiye hissettirecek.

BUGÜN SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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