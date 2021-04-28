Yaz hızlı geliyor! 30 dereceyi aşacak…

Farklı mevsimleri bir arada yaşadığımız nisan ayı geride kalırken hava sıcaklıkları önemli derecede artış yaşıyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek ve ilerleyen günlerde yurdun batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı noktalarında sağanak yağışlar görülebilir.

6 DERECE BİRDEN YÜKSELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

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