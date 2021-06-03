Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık favori lezzeti: Görele dondurması

GİRESUN (AA) – GÜLTEKİN YETGİN – Kendine has özellikleriyle yaz mevsiminde bolca tüketilen coğrafi işaret tescilli asırlık lezzet Görele dondurması, ilçenin tanıtımında rol oynayacak.

Süt, şeker, salep ve meyan kökü kullanılarak hazırlanan dondurma, yumuşak krema kıvamındaki yapısıyla farklı bir lezzet olarak damakları tatlandırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, 200 yıllık geçmişe sahip Görele dondurmasını 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescilledi.

Görele Belediyesi, dondurmanın ülke ve dünya çapında marka olması ve ilçenin turizmden daha fazla pay alması amacıyla "Dondurma Park" projesini hazırladı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projeyle dondurmanın üretim aşamalarının gösteriminin yapılacağı parkta, satış üniteleri inşa edilecek.

Kadın istihdamı, halkın gelir düzeyinin artırılmasına da katkı sağlaması planlanan projenin inşa sürecinin bu yaz başlatılması hedefleniyor.

Dondurmanın satışı şu anda Görele ilçe meydanında yer alan stantlarda gerçekleştirilirken, her yıl nisan ayında başlayan satışlar bu yıl Kovid-19 kısıtlaması nedeniyle mayıs sonuna sarktı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, AA muhabirine, kendine has özellikleri olan dondurmayı çok uzun zamandır Görele ve çevresinde insanların tükettiğini söyledi.

Geçmişte bu dondurmanın kar kuyularında yapıldığını anlatan Erener, "Eskiden kar yağınca her kış insanlar bu karları kuyulara doldurarak ve üzerine kemençe eşliğinde imece usulü basarak biriktiriyordu. Yaz aylarında ise buz haline gelmiş bu karları keserek dondurma yapımında kullanıyorlardı." dedi.

Erener, Görele dondurmasının kendine has bir kıvamı olduğunu ifade ederek, coğrafi işaret tesciliyle de dondurmanın bilinirliğinin arttığını belirtti.

Bu kapsamda hazırlanan Dondurma Park projesinin DOKA tarafından desteklendiğini kaydeden Erener, şöyle konuştu:

"Bu yaz inşallah imalatlarına başlıyoruz, meydanda satış yerlerimiz zaten var. Projeyle insanlar dondurmanın ne şekilde yapıldığını görecek. Turizme yönelik bir çalışma, ülkemize ve dünyaya dondurmamızı tanıtmış olacağız. Zaten kemençeden dolayı bir turist potansiyelimiz vardı, buna dondurmamızı da katmak istiyoruz."

Babasından öğrendiği dondurmacılığı ilçede devam ettiren Şenol Avcı (50) ise dondurmalarının Türkiye'de benzersiz bir tat olduğunu söyledi.

Kendisinin ailesinde dördüncü kuşak dondurmacı olduğunu ifade eden Avcı, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle dondurma satışının geciktiğini belirtti.

Avcı, salgının kendilerini çok etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir şekilde toparlanmaya çalışıyoruz. Salgının hızı yavaşlıyor, biz de tabii hijyen kurallarına uyarak satışlarımızı yapıyoruz. İnsanların ilgisi de yoğun. 80 yaşındaki insanlarımız, yurt dışından, il dışından geldiklerinde dondurma yiyerek çocukluğunu anımsıyorlar."

– "Günübirlik bir dondurma, buzlu bir dondurma değil"

25 yıldır dondurmacılık yapan Ömer Küçük de İstanbul'dan memleketine dönüş yaptığı Görele'de eniştesinden dondurma yapmayı öğrendiğini aktardı.

Küçük, Görele dondurmasının insanlara herhangi bir rahatsızlık vermediğini kaydederek, "Çocuklarınıza da yaşlılara da yedirebilirsiniz. İnsana dokunmuyor. Günübirlik bir dondurma, buzlu bir dondurma değil, sabahtan hazırlıyoruz, müşterimize satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının kendilerini etkilediğine işaret eden Küçük, "Ramazanda akşamları açıyorduk, gece kısıtlama dolayısıyla satış yapamadık. 17 gün de kısıtlama vardı, yine satış yapamadık. Bundan sonra salgın azalır da inşallah daha iyi satış yaparız. Temennimiz hastalığın etkisinin azalması." dedi.