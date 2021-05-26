Yazar Leila Slimani, Institut Français'in Edebiyat Salonu'na konuk oldu:

İSTANBUL (AA) – Yazar Leila Slimani​​​​​​​, Institut Français Türkiye'nin düzenlediği Edebiyat Salonu etkinliğine konuk oldu.

Çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte Slimani'nin Türkçeye de tercüme edilen "Hoş Nağme" isimli romanı ile edebi eserlerde kadının rolü konusu ele alındı.

Fransa'da yaşayan, Fas doğumlu ve kitaplarını Fransızca kaleme alan, Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü sahibi Leia Slimani, söyleşiyi yöneten Yiğit Bener'in sorularını yanıtladı.

Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen etkinliği Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Jean Jacques Victor ve yazarın Hoş Nağme adlı eserini Türkçeye kazandıran çevirmen Aylin Yengin'in yanı sıra çok sayıda edebiyatsever takip etti.

Slimani, gazetecilikten yazarlığa başladığını belirterek, roman yazmayı hayal ettiğini ancak yazar olmayı çok olağanüstü bir durum olarak gördüğünü söyledi.

İlk yazılarında psikolojik betimlerden daha çok karakter davranışlarına odaklandığını aktaran Slimani, eserlerinin farklı ülkelere yayılmasında tercümanların desteğinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Benim için tercümanlarla bir araya gelmek çok kıymetli. Çünkü onlar olmasa yazdıklarımız ve kitaplarımız başka ülkelere seyahat edemezdi. Kültürlerin yayılması ve çoğalması tercümanlar sayesinde mümkün oluyor. Tercümanların her zaman teşekkür edilecek insanlar olduğunu düşünüyorum."

Kitaplarında karakter ve o karakteri var eden bir ortam seçtiğini anlatan Slimani, "Bu romanda 35 yaşında çocuk sahibi bir kadını seçtim. Onun evlilikle olan ilişkisini, annelik duygularını ele aldım. Kadınlarla ilgili algılar ve gerçekler birbirinden farklı maalesef. Özgürlüğün her zaman bir bedeli olduğuna inanıyorum. Kadınlar özgürlüklerini kazanabilmek için büyük mücadele verdiler. Özgür kadınların hayatlarının hep bir felaketle sonuçlandığını gördüm. Toplum bir şekilde fazla talepkar olan kadınları cezalandırıyor. Bu kitabı yazarken benim ilgimi çeken de buydu." diye konuştu.

Leila Slimani, kadınların özgürleşme mücadelesinde büyük bedeller ödeyebildiğine dikkati çekerek, maddi rahatlığın çoğu zaman özgürlüğe tercih edildiğini ifade etti.

Aldığı ödüllerin motive edici olduğu kadar bir sorumluluk yüklediğine de işaret eden Slimani, "Hoş Nağme kitabımın sinemaya uyarlanmasından çok mutlu oldum. Oyuncuların performansı da çok çok iyiydi. Kitap başlığını da Henri Salvador'un şarkısına bir referans olarak seçmiştim." dedi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren etkinliğin sonunda yazar, katılımcıların sorularını yanıtladı.