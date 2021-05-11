Yazar Leila Slimani, Türk okurlarıyla bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) – Institut français Türkiye'nin düzenlediği Edebiyat Salonu çevrim içi etkinliğine bu ay Goncourt Ödüllü yazar Leila Slimani konuk olacak.

Yiğit Bener'in sunumuyla düzenlenecek olan etkinlik, 26 Mayıs saat 17.00'de Zoom platformunda Türkçe simültane çeviri ile gerçekleştirilecek.

Edebiyat Salonu'nda Leila Slimani'ye, "Hoş Nağme" adlı eserini Türkçeye kazandıran çevirmen Aylin Yengin de eşlik edecek.

– Leila Slimani hakkında

Leila Slimani 1981'de Rabat'ta doğdu ve Paris'teki Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nden mezun oldu.

Fransız-Faslı bir edebiyatçı olan Slimani'nin ilk romanı "Gulyabaninin Bahçesi" Türkçede Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlandı.

"Hoş Nağme" adıyla Kırmızı Kedi tarafından yayınlanan romanı ile 2016 Goncourt Ödülü'nü alan ve Kültür Bakanı olması teklifini "yazar olarak özgürlüğünü koruma" nedeniyle reddeden Slimani, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Frankofoni konusunda kişisel temsilcisi olmayı kabul etti ve Uluslararası Frankofoni Örgütü Daimi Konseyi'nde görev aldı.

Slimani, 2020'de bir üçlemenin ilk cildi olan romanı "Le Pays des autres"ı, 2021'de ise "Le Parfum des fleurs la nuit"i okurlarının beğenisine sundu.