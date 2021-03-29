Yazar Şaban Çibir, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) – Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden eğitimci-yazar Şaban Çibir'in cenazesi toprağa verildi.

Uzun yıllar Türkiye Çocuk Dergisi'nin genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Çibir, kanser tedavisi gördüğü Türkiye Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde vefat etti.

Organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitiren yazar, Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri Birinci Kısım Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan'daki aile kabristanına defnedildi.

– "Son derece tevazu sahibiydi"

AA muhabirine açıklama yapan yazar Muammer Erkul, Çibir'in iyi bir öğretmen olduğuna işaret ederek, uzun yıllar birlikte çalıştıklarını söyledi.

Erkul, Çibir'in aynı zamanda çalışkan ve yeniliklere açık bir kişiliğe sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu memleketin çocuklarının doğru yetişmesi konusunda son derece duyarlıydı. 'Gecesini gündüzüne katan' tabiri, Şaban Çibir ağabey için çok oturan bir laftır. Bilgi birikimi yanında, inancı son derece sağlamdı. Bugün önemli yerlere gelmiş insanların gelişmesinde, inanıyorum ki çok büyük payı vardır. Son derece tevazu sahibiydi, ağabey gibi davranırdı. Onun bulunduğu dönemde, çizgi romancısından tiyatrocusuna kadar, çok geniş bir kadro oluşmuştu ve hep beraber çok çalışıyorduk. O dönem Türkiye Çocuk Dergisi ulaşılmaz tirajlara kavuşmuştu."

– "Hayatını eğitime adamış ideal sahibi bir güzel insandı"

Türkiye Çocuk Dergisi'nin şu andaki genel yayın yönetmeni Ahmet Sırrı Arvas da "Şaban Çibir ağabey değerli bir eğitimci yazar ve sevgi dolu bir öğretmendi. Uzun bir öğretmenlik döneminden sonra yayıncılık yaptı. Türkiye Çocuk Dergisi genel yayın yönetmeniyken birçok yazar, şair ve çizere kapılar açtı." dedi.

Arvas, Çibir'in çocuklara ve gençlere aşık biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Vefatından evvel bir okulda müdürdü. Hayatını eğitime adamış ideal sahibi güzel bir insandı. Onunla teşrikimesai yapanlar kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Mükemmeliyetçi bir yaklaşımı vardı. Hep en iyisi için çalıştı. Yıllar evvel okuttuğu öğrencileri onu hiç unutmadılar. Hep hayırla yad edildi."

– "Çocuk edebiyatı alanında emin adımlarla yürümemize vesile oldu"

Yazar Sadık Söztutan da "Şaban Bey ile uzun zaman birlikte çalıştık. En önemli özelliği, çocuk sevgisiydi. Önce resim öğretmeni sonra çocuk dergisi yayın yönetmeni olarak çocuklarla iç içe oldu, hizmet etti. İmanı sağlam, inandığı gibi yaşayan bir adamdı. Boşluğu çok büyük." ifadelerini kullandı.

Şair ve yazar Bestami Yazgan da şunları anlattı:

"Şaban Çibir, çocuk edebiyatına ilk başladığımda Türkiye Çocuk Dergisi'nde şiirlerime, masallarıma ve hikayelerime yer verdi. Bir dönem dergi her sayısında bir ilave kitap veriyordu. Yine Şaban beyin yönetiminde olduğu dönemde 'Çiçek Gibi' isimli bir çocuk şiiri kitabım da dergiyle birlikte okurlarla buluştu. O zaman çocuklar gibi sevinmiştim. Bizim çocuk edebiyatına yönelmemizde, bizi teşvik etmede rahmetli Şaban Çibir beyin ayrı bir katkısı vardır. Eserlerimize yer vermesiyle yaptığı iyilik ve güzelliklerle bizim çocuk edebiyatı alanında daha emin adımlarla yürümemize, kendimize güvenmemize vesile oldu. Elinden geleni yaptı. Allah'tan rahmet diliyorum."

Türkiye Çocuk Dergisi'nin kurucusu yazar Rahim Er ise "Tevafuka bakmalı ki isminden anlaşıldığı gibi bir Şaban ayında doğmuş olduğu belli olan Şaban Çibir, yine bir mübarek Şaban ayında ruhunu Rabbi'ne teslim etti. Çibir, sabırlı ve efendi bir insandı. Susması konuşmasından fazlaydı. Kimseyi kırıp, incittiğini görmedik. Tebessüm, yüzünde açmaya hazır badem çiçeği gibiydi. Öğretmen ve yayıncı olarak bu milletin çocukları kurda, kuşa yem olmasın diye büyük fedakarlıklarla çalıştı, yıllarca ter döktü. Hizmetleri makbul, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.