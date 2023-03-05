Yazarlar Trabzonspor – Ümraniyespor maçını değerlendirdi: “Çok geç kalındı”

Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor’la karşılaştı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısında 3 gol olurken bunların ikisi Ümraniye’den geldi. Üst üste ikinci maçını kaybeden Trabzonspor, iç sahada 36 maç sonra yenilmiş oldu.
Stadın sadece çeyreği doldu
Geçtiğimiz sezon hemen her maçını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, bu yıl da istikrarsız performansa rağmen Akyazı’da kolay kolay 25 bin taraftarın altına düşmüyordu. Ancak dün tribünlerde sadece 12 bin 321 biletli seyirci vardı. 27 bin kombine sahibinin yaklaşık 20 binlik bölümü maça gelmedi. 5 bin civarında da bilet satıldı. Karadeniz ekibi, ligde önümüzdeki hafta yine Akyazı’da oynayacak ve bu kez rakibi Adana Demirspor olacak.
Abdullah Avcı, uzun süre sakatlıktan çıkan ve bir süredir takımla çalışan Marek Hamsik ile Edin Visca’yı, Ümraniyespor mücadelesinde kadroya almadı. Tecrübeli teknik adamın, yeni bir sakatlık yaşanmaması adına bu oyuncuları riske etmediği ve Adana Demirspor mücadelesine sakladığı öğrenildi. Her iki ismin, 12 Mart’taki Adana Demir maçında kadroda olmaları bekleniyor.
Fanatik yazarları, Trabzonspor’un evinde Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi…
HAYAL KIRIKLIĞI (ERMAN ÖZGÜR)
Trabzonspor sezonun en ofansif 11’lerinden biri ile başladı Ümraniyespor maçına. Özellikle Abdülkadir Ömür’ün rakip takımın dengesini bozan oyununa rağmen, yaptığı iyi işlerin finalini yapamadığı 3-4 pozisyon ve direklere takılışı, ilk yarının golsüz bitmesindeki en önemli ayrıntı oldu. Çabuk oyuncuları ile Trabzonspor’u geri koşturma planı pek işlemese de çift santrforlu Bordo-Mavililer’e karşı ilk yarı gol yemeyen Ümraniyespor’un planı bir ölçüde tutmuş oldu.
HAYAL KIRIKLIĞI (ERMAN ÖZGÜR)
Maçın ilk yarısında protesto yiyen Umut Bozok’un yerine, Yusuf Yazıcı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Ancak bu hamleye rağmen golü bulan Ümraniyespor oldu… Sekidika bir dönen top zafiyetini iyi değerlendirerek, golü yaptı. Trabzonspor’da en önemli ayrıntı Naci Ünüvar ile başlayan, Yusuf Yazıcı ve Bardi ile devam eden hamlelerin, takımın kalitesini düşürmesi oldu. Umut Nayir kornerden 65. dakikada golü yaparak oyun olarak da kötüye giden Trabzonspor’a bir ceza daha kesti.
HAYAL KIRIKLIĞI (ERMAN ÖZGÜR)
Sonrası ise kaos futbolu ve telaş getirdi. Bu kaos futbolundan Yusuf Yazıcı ile gelen gol, hiçbir şeye yetmedi. Trabzonspor hedeflerini, iç sahada kaybetmeme serisini, Trezequet’yi ve başkanını kaybettiği berbat bir haftayı, Ümraniyespor yenilgisi ile kapatarak, yaşadığı hayal kırıklığını da tavan yaptırdı.
ÇOK GEÇ KALINDI ( OLCAY ÇAKIR)
Trabzonspor’da işler belli ki sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Tek hedef kupa, o da bu oyunla imkansız gibi… Başkanın istifası ve alınan kongre kararı Trabzonspor’da saha içini çok etkilemez diyorduk, görünen o ki saha da etkilendi. Tribünler etkilendi… Tüm camia bu değişim rüzgarından nasibini alacak gibi duruyor…
ÇOK GEÇ KALINDI ( OLCAY ÇAKIR)
İç sahada bu kadar başarılı, dış sahada ise bir o kadar kötü görüntü çizen Trabzonspor, iç sahayı da böylece terk etmiş oldu. Ümraniye zor takımdı, ligde yeri değil oynadığı oyunu ve yeni transferlerini dikkate almak gerekiyordu. Görünen o ki Trabzonsporlu bazı oyuncular ligi”bitse de gitsek” havasında sürdürüyorlar ve Ümraniye’den de bihaber durumda gibiydiler. İlk yarıda alabilecekleri oyunu, ikinci yarı da hamlelerin de etkisizliğiyle Ümraniye takımına bırakmış oldular.
ÇOK GEÇ KALINDI ( OLCAY ÇAKIR)
Recep hoca planlarına ulaşırken, Abdullah Avcı yaptığı hamlelerin karşılığını alamadı. Bir savaşan Abdülkadir Ömür olunca (Siopis’i söylemeye gerek yok, Bakasetas zaten yoktu) teslimiyet de bu kadar kolay oldu dün akşam. Elinde Maxi Gomez’in var ama kullanamıyorsun. Bu adama gerçekten yazık oluyor şu kadroda. Özetle; Trabzonspor kan kaybediyor. Trabzonspor’da hiçbir şey iyiye gitmiyor. Son şampiyon tüm aktörlerini tek tek kaybediyor!Neşter vurulmadı, çok geç kalındı. Kangren olan sorunlara kongren çare olur mu? Onu da birlikte göreceğiz.
BÖYLE GİTMEZ (SAFA CAN KONUKSEVER)
Sanki deplasmandaki Basel maçının kopyasını izliyor gibiydik… İştahlı, coşkulu, pozisyon üreten ancak yine son vuruşu yapamayan bir Trabzonspor vardı yine. İlk devrenin en iyisi Abdülkadir Ömür, 2 kez direğe takıldı, onun dışında da Bordo-Mavililer net fırsatlar harcadı. Rakip savunmayı merkezden açamayınca kenarlara yönelen Trabzonspor, 20’den fazla orta denemesinde bulundu. İşin enteresan tarafı, o ortaları açan oyuncunun çoğu zaman Maxi Gomez olmasıydı.Uruguaylı forvet sıklıkla kanattan servis yapmaya çalıştı ancak içeride o topları gol yapacak kimse yoktu!
Siopis çıktı 2 geldi
İkinci yarıya Umut Bozok-Yusuf Yazıcı değişikliğiyle başladı Trabzonspor. Ümraniye ise ilk tehlikeli gelişinde golü attı. Sonrasında Avcı yine Siopis’i çıkardı ve Bordo-Mavililer yine ikinci golü yedi. Dedik ya, aynı Basel maçındaki gibi! Devamında stattaki uğultular, tribünlerdeki kafa karışıklığı ve bolca ıslık… Trabzonspor tarihinin en pahalı kadrosu, kötü performanslarına bir yenisini ekledi ve tek tutunacak dal olan Akyazı’daki 726 günlük kaybetmeme serisi de bitti. Üstelik de ligin son sırasındaki takıma karşı!
Yanlış planlama
Elbette takımın hocası sahaya girip, net pozisyonları gol yapmayacak. Trabzonspor’da bitmek bilmeyen bir son vuruş beceriksizliği veya şanssızlığı var. Ancak genel tabloya bakıldığında; önemli maliyetlerle kadroya katılan 13 yeni transferin hemen hemen hiçbiri vasatı aşamadıysa, burada kadro mühendisliği olarak da planlama anlamında da ciddi problem var demektir. Artık bunu kabul edip, radikal kararlar almak gerekir.