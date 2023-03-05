Yazarlar Trabzonspor – Ümraniyespor maçını değerlendirdi: “Çok geç kalındı”

ÇOK GEÇ KALINDI ( OLCAY ÇAKIR)

Recep hoca planlarına ulaşırken, Abdullah Avcı yaptığı hamlelerin karşılığını alamadı. Bir savaşan Abdülkadir Ömür olunca (Siopis’i söylemeye gerek yok, Bakasetas zaten yoktu) teslimiyet de bu kadar kolay oldu dün akşam. Elinde Maxi Gomez’in var ama kullanamıyorsun. Bu adama gerçekten yazık oluyor şu kadroda. Özetle; Trabzonspor kan kaybediyor. Trabzonspor’da hiçbir şey iyiye gitmiyor. Son şampiyon tüm aktörlerini tek tek kaybediyor!Neşter vurulmadı, çok geç kalındı. Kangren olan sorunlara kongren çare olur mu? Onu da birlikte göreceğiz.