Yazıcıoğlu davasından FETÖ’cü Aktepe’ler çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili 9 kamu görevlisinin yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa hazırladı. Ve şu görüşlere yer verildi:

“Kazadan saatler sonra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) jandarma temsilcisi Yaşar Kalkan’ın durumu eski TİB Başkan Yardımcısı Basri Aktepe’ye ilettiği, saat 16.25’te bilgi formu oluşturulduğu, bu bilginin 16.30’da TİB’e gönderildiği, konunun aciliyetine rağmen Gürsel Aktepe’nin istenen hızda inisiyatif kullanmayarak süreçte uzamaya yol açtığı anlaşılmıştır.”

TİB’i kuran ve daha sonra MİT’e geçerek TSK tarafından devredilen GES Komutanlığı’nın başına getirilen Basri Aktepe FETÖ’den 12 yıl, İstihbarat Başkan yardımcısı Gürsel Aktepe’de 15 yıl hapse mahkum edilmişti.