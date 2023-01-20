Yazlık saraya 13 milyon, içme suyuna bin TL ödenek

Girgin açıklamada, “Yazlık saraya 13 milyon ödenek ayrıldı ancak Muğla adına yıllardır beklenen yatırımlar için ne yazık ki yine, çok az ya da hiç ödenek ayrılmadığına tanık olduk.

Köyceğiz’deki Sandras Suyu ile ilgili ‘yapacağız’ dedikleri ve 2019 yılında başlayan proje için 2023 yılında ödenek bile ayrılmadı” dedi.

SARAYIN DERDİ VATANDAŞ DEĞİL, KENDİ ŞATAFATI

CHP’li Girgin, Muğla’da bekleyen, hiç ya da sembolik olarak biner lira ayrılan projeleri şöyle sıraladı:

* Köyceğiz’deki Sandras Suyu ile ilgili ‘yapacağız’ dedikleri ve 2019 yılında başlayan proje için 2023 yılında ödenek ayrılmadı.

* Bodrum İçme Suyu Projesi için de ödenek ayrılmadı.

* Milas-Bodrum-Turgutreis bölünmüş yol için de ödenek ayrılmadı.

* Aydın-Muğla-Ortaca yolunun 13. Bölümü için de ödenek ayrılmadı.

* Aydın-Çine ayrımı, Karpuzlu Labranda sathi kaplama için de ödenek ayrılmadı.



2023 YILI YATIRIM PROGRAMI MUĞLA’YA YAPILAN HAKSIZLIĞIN BELGESİ

Muğla’nın hak ettiğini alamadığını da sözlerine ekleyen Girgin, “2022 yılında 12 milyar 752 milyon Merkezi Yönetime vergi veren Muğla’ya 2023 yılı için 1 milyar 743 milyon lira doğrudan yatırım programlanmış. Yani Muğla Merkezi Yönetime verdiği verginin ancak yüzde 13’ünü yatırım olarak alıyor. Yani Muğla Merkezi Yönetime 7 lira 30 kuruş veriyor, 1 lira yatırım alıyor. Muğla bu anlayışı hak etmiyor” diye konuştu.