YDUS’ta usulsüzlük iddiası! Doktorlar isyanda…

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı’na (YDUS) girecek adaylar için sınav giriş şartlarından biri; devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya sınava giriş tarihinde bu sürenin bitimine 9 aydan kısa süre kalmış olmak.

Ancak iddia göre ÖSYM 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan YDUS sınavı başvurularında bu şartı gözardı ederek, adaylardan şartlara uygunluklarını gösteren herhangi bir belge istemedi. Bunun sonucunda da şartları sağlamayan birçok aday YDUS-2019 sınavına girdi.

Konuyla ilgili, ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, söz konusu kişilerin sınavı kazansalar bile atama sırasında istenecek belgeler ile tespit edileceği ifade ediliyor. Atama sürecinde yapılacak tespitin geç olacağını kaydeden uzman doktorlar ise puanlama ve sıralama sonuçlarından önce tespitin yapılmasını, koşulları sağlamayan adayların sınavlarının iptal edilmelerini talep ediyor.

Aksi taktirde bu durumun hak mahrumiyetlerine yol açacağını ifade ediyor.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinden örgütlenen uzman doktorlar #ydus2019 hashtagi ile yüzlerce mesaj yayınlayarak ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı’nı problemi çözmeye davet etti.