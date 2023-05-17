Yedi kişinin yaralandığı saldırıların arkasından da onlar çıktı

Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olaylar, 10-15 Mayıs tarihleri arasında, Küçükçekmece ve Bağcılar’da yaşandı.
Küçükçekmece’de yaşanan olayda, 4 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Bağcılar’da ise 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Ayrıca polis Eyüpsultan’da durdurulan 2 farklı araçta AK-47 (Kalaşnikof) tipi silah ele geçirdi.
9 GÖZALTI
Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, yaşanan olayların arkasında suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un adamları olduğu anlaşıldı.
İnterpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un adamları olduğu öne sürülen 9 şüpheli belirlendi.
Yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı. Aramalarda 1 kalaşnikof, 3 çelik yelek, çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı operasyonda çalıntı lüks bir aracın bulunduğu da öğrenildi.