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16 Mayıs 2023
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Yedi kişinin yaralandığı saldırıların arkasından da onlar çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olaylar, 10-15 Mayıs tarihleri arasında, Küçükçekmece ve Bağcılar’da yaşandı.

Küçükçekmece’de yaşanan olayda, 4 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Bağcılar’da ise 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Ayrıca polis Eyüpsultan’da durdurulan 2 farklı araçta AK-47 (Kalaşnikof) tipi silah ele geçirdi.

9 GÖZALTI

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, yaşanan olayların arkasında suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un adamları olduğu anlaşıldı.

İnterpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un adamları olduğu öne sürülen 9 şüpheli belirlendi.

Yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı. Aramalarda 1 kalaşnikof, 3 çelik yelek, çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı operasyonda çalıntı lüks bir aracın bulunduğu da öğrenildi.

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