Yedi yıl önce atılan tweet – Yılmaz Özdil yazdı.

Yedi yıl önce atılan tweet – Yılmaz Özdil

İzmir’de Chp üyesi bir genç kızımız, tee 2013 yılında, yani tee yedi yıl önce attığı tweet nedeniyle gözaltına alındı, o tweetiyle başbakana hakaret ettiği gerekçesiyle adliyeye sevkedildi, ev hapsine çarptırıldı.

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Acaba… 2013 yılında 17 yaşında olan bu genç kızımız, 2013 yılında yaşanmış hangi olaylara tepki göstererek tweet atmış olabilir?

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Makarayı az geri saralım, 2013 yılında yaşananları hatırlayalım.

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– “Terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söyleyenler şerefsizdir” denirken, Pkk’yla masaya oturulduğu ortaya çıktı, İmralı’ya Kandil’e heyetler gidip gelmeye başladı.

– İmralı tutanakları Milliyet gazetesinde yayınlandı, Apo açık açık izah ediyordu, “Tayyip bey’in başkanlığını destekleriz” diyordu.

– Pkk’lı Şemdin Sakık tanık oldu, genelkurmay başkanı Işık Koşaner’in tanıklığı kabul edilmedi.

– Ulus kelimesi yasaklandı, Ulusa Sesleniş’in adı değiştirildi, Millete Hizmet Yolunda yapıldı, o zamanlar fetocuların “hizmet” kelimesine “hizmet” ediyorlardı!

– Ergenekon ve Balyoz kumpasları yetmemişti, İzmir’de casusluk davasının iddianamesi kabul edildi, Ergenekon ve Balyoz “bavulu”na sığmayanlar, casus çantasına sokuldu.

– Amerikalı kadın turisti İstanbul’un göbeğinde raylara yatırıp, kafasını taşla ezerek öldürdüler… Katili lanetleyeceklerine “kadın başına o saatte orada ne işi varmış” diyerek, kadını ayıpladılar!

– Thy hosteslerine fes takmaya kalktılar.

– Thy uçaklarında içkiyi yasakladılar.

– Apo’ya Nevruz’da Diyarbakır’da ulusa sesleniş konuşması yaptırdılar, Kürdistan’ı ilan etti!

– Akiller heyeti icat edildi.

– Murat Karayılan, Kandil’de basın toplantısı düzenledi, bütün yandaş medya naklen yayınladı, Anadolu Ajansı bile oradaydı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi haber ajansı, Pkk bayrağının önünden naklen yayın yaptı.

– TC kaldırıldı.

– Akp’nin diyanet işleri başkanı alenen “gavur” diyemedi, “İzmir’in farklı bir dindarlığı var” dedi.

– Türkiye’nin gururu Fazıl Say hapse mahkum edildi.

– Dindar nesil, kindar nesil meseleleri öylesine bir noktaya varmıştı ki… “Otistik çocuklar ateist, onları ücretsiz tedaviyle eğitip dindar çocuklar yapacağız” diyen bile oldu!

– Reyhanlı havaya uçuruldu, 52 insan hayatını kaybetti, o gün itibariyle tarihimizin en büyük terör saldırısıydı, maalesef, kendi ellerimizle beslediğimiz köktendinci terör örgütünün işi çıktı.

– Akp hükümetinin başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret etti, gizli saklı filan değildi, aksine, ziyarette neler görüştüklerini TRT’nin canlı yayınında anlattı, “fevkalade iyi bir görüşme oldu, dostluğumuzun hiç eksilmediğini, hatta arttığını gördük, hükümetimizle ve sayın başbakanımızla ilgili görüşleri çok müspet, hocaefendinin başbakanımızın şahsına çok büyük duaları var, kendisini çok seviyor” dedi!

– Padişah Abdülhamit’e onursal doktora verildi.

– Asrın liderimiz “iki ayyaş” dedi.

– “İçki içen alkoliktir, içki içen Ak Partiliyse alkolik değildir” dedi.

– Akşam saat 10’dan sonra içki satışı yasaklandı.

– “Üçüncü köprü cinayettir, intihardır, şehrin kuzeyinde kalan akciğerimizin yokedilmesi demektir, böyle bir teşebbüs İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, bunu bekleyen bazı mahfillere rant alanları sağlama olayıdır” demişti, üçüncü köprünün temelini attı.

– “Ben dört dörtlük Aleviyim” demişti, köprünün adını Yavuz Sultan Selim koydu.

– Gezi parkı’na alışveriş merkezi dikmeye kalktılar, gençler itiraz etti, gençlere saldırdılar, Berkin’i Ali İsmail’i Ethem’i Abdocan’ı Ahmet’i Mehmet’i öldürdüler, çocukların ölümüyle alay ettiler, “biber gazımız organiktir” dediler, halkın üstüne gaz bombası attılar, plastik mermi kullandılar, sekiz binden fazla yurttaş yaralandı, 12 kişi gözünü kaybetti, 50’den fazla kişinin kafatası kırıldı, bir kişinin dalağı alındı, felç kalanlar oldu, sadece insanları değil, hayvanları da katlettiler, Gezi parkı olaylarında sekiz köpek, 63 kedi, bine yakın kuş öldürüldü, kör kalan köpekler oldu.

– “Camide bira içtiler” dediler, “başörtülü bacıma saldırıldı” dediler, “Gezi parkından sonra Anıtkabir’i de yıkarız” dediler, karanfille gezeni tutukladılar, palayla saldıranı serbest bıraktılar, tweet atanı tutukladılar, mermi atanı bıraktılar, Çarşı Grubu’na “terörist” dediler.

– Atatürklü Türk Bayrağı’nı yasadışı ilan ettiler.

– Tarikatlar için özel kanun çıkardılar, “kaçak tarikat kursu açmak” suçunu Türk Ceza Kanunu’ndan komple sildiler, “kanuna aykırı eğitim kurumu” maddesini yürürlükten kaldırdılar, bu konuda verilen para cezasını bile kaldırdılar, tarikat kursları hakkında adli soruşturma yapmayı yasakladılar, özetle, kanuna aykırı tarikat yuvası açmayı kanunla serbest bıraktılar!

– Kendisine “tasavvuf düşünürü” denilen bir arkadaşı TRT ekranına çıkardılar, “hamilelerin sokağa çıkmasının terbiyesizlik olduğunu” söyledi.

– “Terör örgütü lideri” ilan edilen genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’a “müebbet hapis” verildi.

– Genelkurmay karargahında ilk kez iftar verildi.

– Pkk bayrağı asanlar şikayet edildi, savcı inceledi, “sarı kırmızı yeşil renkler illa Pkk sembolü değildir, Senegal’in Kamerun’un Gana’nın bayrakları da sarı kırmızı yeşildir” dedi… Çünkü, sayın hükümetimizin açılım’ı vardı, Pkk bayrağına bile toz kondurmuyorlardı!

– “Sıfır sorun” palavrası revize edildi, “değerli yalnızlık” diye kakalandı.

– Rabia işareti moda oldu.

– Takunyayla gittiler, Tokyo’yla döndüler, olimpiyatı gene alamadık.

– Andımız yasaklandı.

– Yargıtay, asrın iftirası Balyoz’u onadı.

– Akp valisi, vatandaşa “gavat” dedi.

– “Türkiye Kerkük’e karışırsa, biz de Diyarbakır’a karışırız” diyen Barzani, Diyarbakır’da Akp’nin onur konuğu oldu, Şivan Perver’le düet yapıldı, asrın liderimiz “Kürdistan” dedi.

– Akp milletvekili “Türk yok” dedi.

– Atatürk sevgisi “kabahat” oldu, Atatürk anıtına çelenk koyanlara kabahatler kanunundan para cezası kesildi, otomobiline Atatürk posteri yapıştıranlara trafik cezası kesildi.

– Fethiyespor “Yüce Atatürk” pankartı açtı, disipline gönderdiler.

– Mustafa Balbay’ı 4 yıl 9 ay yatırdılar, “pardon, yanlışlıkla yatırmışız” dediler, tahliye oldu, yattığı her gün için 2 lira 88 kuruş ödediler.

– Asrın liderimiz, Chp milletvekillerine “terbiyesiz herifler” diye bağırdı.

– 17/25 lağımı patladı, ayakkabı kutusundan milyon dolarlar çıktı, yatak odalarından büyük boy para kasaları çıktı, içişleri ve ekonomi bakanlarımızın çocukları tutuklandı, şehircilik bakanımız “ne yaptıysak beraber yaptık, başbakanın istifa etmesi lazım” dedi.

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2013’te işte bunlar yaşandı.

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E bakıyoruz olan bitenlerin listesine…

Sayın hükümetimiz 2013 yılında “yanlış” olarak ne yapmış ki, bu Chp’li kızımız tweet atarak başbakanı eleştirmiş, hayret yani!

Yılmaz Özdil