Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan'a genç bilim insanı ödülü

İSTANBUL (AA) – Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Doğan, kök hücre araştırmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (GEBİP) değer görüldü.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2020 TÜBA Uluslararası Akademi GEBİP ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verdiği TÜBA GEBİP Ödülü'nü, 2020'de 21 farklı üniversite ve iki kurumdan toplam 31 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı.

Törende, Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan da "Mühendislik Bilimleri" alanında layık görüldüğü TÜBA GEBİP ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.