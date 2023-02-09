Yeğeni için kolunu feda etti: Kevser bebek kurtuldu, kendisi kurtarılamadı

Hatay Rüstem Tümer Paşa Caddesi Akevler’de bir dram yaşandı. Adının Cuma olduğu öğrenilen adam ve yeğeni Kevser bebek enkaz altında kaldı.

Avusturyalı kurtarma ekibi ve AFAD tarafından yapılan çalışmada öyle bir noktaya gelindi ki, Kevser Bebeğe ulaşmak için tek çare Cuma’nın kolunun kesilmesiydi.

Cuma yeğenine ulaşılması için kolunun kesilmesini kabul etti. Enkaz altında, inanılmaz bir operasyon gerçekleşti. Kurtarma ekipleri Kevser’e ulaşmak için Cuma’nın kolunu kesti.

Kevser bebek, 70 saat sonra enkazdan çıkartıldı ve hayata tutundu. Sıra Cuma’daydı. Cuma da bir süre sonra enkazdan çıkarıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“ALLAHIM BÖYLE BİR ACI VAR MI”

Cuma ve yeğeni Kevser’in dramını ilk olarak Survivar’dan tanınan milli sutopu oyuncusu Hakan Hatipoğlu duyurmuştu.

Hatipoğlu, “Allahım… Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor. Yarabbim böyle bir acı var mı?” yazdığı mesajında şunları söyledi:

“Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın. Çok önemli, lütfen rica ediyorum. Özellikle Hatay’a Antakya’ya… Çünkü her yer yıkılmış vaziyette. Her yer… Bunun açıklaması yok. Çok feci bir durum.”

Kevser bebeğin, Cuma’nın yeğeni olduğu sonradan öğrenildi.