Yelkende “IQFOIL” sınıfının ilk kampı İzmir'de başladı

ANKARA (AA) – Türkiye Yelken Federasyonu, "IQFOIL" sınıfındaki ilk kampın, İzmir'de başladığını duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "IQFOIL" sınıfının, 2024 Paris Olimpiyatları için kadın ve erkek kategorilerinde olimpik disiplin olarak kabul edilmesi üzerine, bu sınıfta antrenör ve sporcu sayısının artırılması amacıyla düzenlenen ilk hazırlık kampı başladı.

Antrenörler Jaroslaw Miarczynski, Onur Yalçın ve Kağan Urul gözetiminde gerçekleştirilen kamp, 27 Ocak Çarşamba günü sona erecek.