Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapılacak

ANKARA (AA) – Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı'nın ikincisi, 18-24 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübünün tesislerinde gerçekleştirilecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılacak.
Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetimindeki kampa katılacak sporcular şunlar:
Ege Erdemli, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz, Uğur Yıldırım, Oğuz Önal, Yiğit Özbaşoğlu, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Irmak Süvari, Firdevs Yeğin, İlayda Şen, Defne Isabel Ramirez Zambrano