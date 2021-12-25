Yemek kartı ay ortasında tükeniyor

2021’de ortalama bir yemek için ödenen tutarın yıllık yüzde 33 artarak 41 TL olduğunu açıklayan Sodexo, işverenlerin ise kişi başı günlük ortalama 25 TL ödediğini duyurdu. Buna göre, çalışanların elindeki yemek kartlarının bakiyesi ay ortasında tükeniyor.

Sozcu.com.tr

Yemek ücretlerini analiz eden yemek kartı şirketi Sodexo, çalışanlara verilen yemek kartlarının bakiyesinin ay ortasında tükendiğini tespit etti.

Sodexo’dan yapılan yazılı açıklamada, yeni yıl için belirlenen Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2022’de KDV dahil günlük yemek ücretinin 36,72 TL olması gerektiği açıklandı.

30 gün üzerinden yapılacak hesaplamalara göre, aylık yemek ücreti 1101 TL’ye denk geliyor

BAKİYE 25 TL, ÖDENEN 41 TL

Öte yandan, 1 milyon tüketiciye hizmet verdiği belirtilen Sodexo, çalışanların 2021 yılı yeme-içme tercihlerini ve harcama alışkanlıklarını analiz etti.

2021’de Sodexo harcamalarında genel Türkiye tablosuna bakıldığında, ortalama bir yemek için ödenen tutar yüzde 33 artarak 41 TL oldu.

Sodexo verilerine göre, işverenler ise çalışanlarına kişi başına günlük ortalama 25 TL yemek tutarı yüklüyor.

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