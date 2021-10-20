Yemeksepeti Mahalle, kullanıcıları ve mahalle esnafını buluşturuyor

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, yeni hizmeti Yemeksepeti Mahalle’yi hayata geçirdi. Hedef, kullanıcılar ile mahalle esnafını dijital ortamda buluşturmak.

Sozcu.com.tr

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, yeni hizmeti Yemeksepeti Mahalle’yi hayata geçirdi.

25 milyonu aşkın kullanıcısına 60 bin iş ortağı restoran ve 300’den fazla Yemeksepeti Banabi hizmet noktasıyla hizmet veren Yemeksepeti, Mahalle hizmetiyle kullanıcılarının ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamayı hedefliyor.

Yemeksepeti Mahalle hizmetinde Market, Kasap, Manav, Şarküteri, Kuruyemiş, Petshop, Balık&Deniz Ürünleri, Çiçek, Kozmetik&>üzellik ve Aktar&Organik Ürünler kategorileri yer alıyor.

AĞ GENİŞLİYOR

Yemeksepeti İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki, “Tüketici davranışları değişmeye başlayınca kullanıcılarımız bizden yemek siparişi yerine diğer ürün kategorilerine de ulaşabilecekleri ek hizmetler istediler. 2019 yılında hızlı market hizmetimiz Yemeksepeti Banabi ile bunun ilk ayağını sağladık. Bugün ise Yemeksepeti Mahalle ile mahalle esnafını da dahil ederek hizmet ağımızı bu beklentiler doğrultusunda daha da genişletiyoruz.” dedi.

Baki, “Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi” dedi.

Şirket, Yemeksepeti Mahalle ile 1000’den fazla kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

TÜM İLLERE YAYILACAK

İlk etapta İstanbul’un belirli bölgelerinde hizmet vermeye başlayacak Yemeksepeti Mahalle’nin kısa süre içerisinde tüm illere yayılması planlanıyor.

Yemeksepeti, 60 ilde online market alışverişi hizmeti veren ve yerel zincirlere teknik altyapı ve yazılım hizmeti sağlayan Marketyo’yu da geçtiğimiz günlerde bünyesine katmıştı.

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