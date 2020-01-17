Yemekteyiz’in eski sunucusu Büyüktopçu: Kimse bana ‘bu başka formattır’ demesin

Bir dönem Yemekteyiz programını sunan oyuncu Onur Büyüktopçu, sozcu.com.tr’ye Oyunculukta 20’nci yılını doldurduğunu belirten Büyüktopçu, “Bir dönem ara verdim ama aşık olduğum tek meslek oyunculuk. Sunuculuğa Yemekteyiz ile başladım. Yemekteyiz’in ilk döneminde ‘Ben sunucu değilim estağfurullah’ diyerek tevazu gösterirdim, ama bu ülkede maalesef tevazu yanlış anlaşılıyor” dedi.

Yemekteyiz’i kendi kararı ile bıraktığını değinen Büyüktopçu, “Yapımcının da bir sorumluluğu var. Acun abi ne yapsın programı kaldıracak hali yok. Kimler olabilir diye bakıldı ve Seda Sayan’da karar kılındı, o da kabul etti” ifadelerini kullandı.



YEMEKTEYİZ AÇIKLAMASI

Son dönemde Zuhal Topal ile Seda Sayan’ın yemek programları arasında yaşanan format tartışması hakkında da konuşan Büyüktopçu şöyle dedi: “Yüzde yüz benzerlik var. Bu konu hakkında programım devam ettiği için hiçbir açıklama yapmadım. Ben Yemekteyiz’e başladığımda programda böyle değildi. Sunucusu bile yoktu sonra ben geldim ve programın formatı benimle birlikte şekillendi. Kapıdan içeri girmem, anons yapmam ‘Bugün günlerden pazartesi bakalım kimin evindeyiz’ demem, mutfakta yarışmacı ile konuşmam, misafirlerin gelmesi hepsi birebir aynı. Herkes Zuhal Topal Yemekteyiz’i geçtiği için bu davalar oluyor dedi. Daha Zuhal Topal başlamadan aslında bu konu gündemdeydi. Acun da çok karakterli olduğu için bu konuyu çok fazla televizyonda duyurmak istemedi. Dava zaten açılmıştı ama yargı süreci uzadığı için bu olay 1 yıl sonra patlak verdi. Ben orada maaşımı alan bir sunucuydum ama masa düzenine kadar, kamera açılarına kadar aynı. Bana da kalkıp kimse ‘Bu başka formattır’ demesin. Şu an çok izleniyor olabilir emek var ama bu da bir gerçek.”



‘LİBİDO AÇIKLAMALARININ AFFEDİLİR YANI YOK’

Bir zamanlar cast direktörlüğü de yapan Büyüktopçu, geçtiğimiz ay Can Yaman’ın Madrid’de oldukça fazla bir hayran kitlesi ile karşılanması ve libido açıklamaları ile ilgili ise “Ben cast olduğunu düşünmüyorum, Yurt dışında bizim Türk oyuncularımıza ve işlerimize inanılmaz bir rağbet var. İnsanlar bir yerlere gidebilir büyük bir kalabalık tarafından karşılanabilir, ama keşke kendi sosyal medyasından paylaşmasaydı. Belki insanlara bu kadar itici gelmezdi. Libido açıklamaları zaten affedilir bir açıklama değildi, ama onu da ona öğreten birisi var bence… Bu kadar linç edilmesini de doğru bulmuyorum çünkü bu çocuğun da bir ailesi var” dedi.