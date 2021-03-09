Yemen Cumhurbaşkanı, ordu birliklerini “Husiler karşısındaki askeri planlarını güncellemeye” çağırdı

ADEN (AA) – Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ordu birliklerini İran destekli Husileri hezimete uğratmak için gelişmelere göre askeri planlarını yenileme çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, halihazırda Riyad'da ikamet eden Cumhurbaşkanı Hadi ile Yemen'in doğusunda yer alan ve şubatın ilk haftasından bu yana Husi saldırılarının tırmandığı Marib'te bulunan Savunma Bakanı Muhammed el-Makdeşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hadi görüşmede Husilere karşı farklı cephelerde yürütülen askeri operasyonların seyrine ilişkin bilgi aldı.

Kayıplar olsa da zaferin, ordu güçlerinin müttefiki olduğunu; Yemen'in imamlık dönemine dönmeyeceğini vurgulayan Hadi, "Darbeci Husi milislerin ve destekçisi İran'ın meşru şekilde hezimete uğratmak için operasyon harekat alanında askeri planlara bağlı kalınması ve gelişmelere göre bu planların güncellenmesi gerekiyor." dedi.

Savunma Bakanı Makdeşi ise ordunun moralinin yüksek olduğunu; milisler karşısında zafer kazanılmasına, meşru kurumlar ile devletin yeniden kurulmasına yol açacak operasyonel talimatları uygulamaya tamamen hazır olduğunu söyledi.

– Marib'te tırmanan çatışmalar

İran destekli Husiler, 7 Şubat'tan bu yana Yemen hükümeti Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu, petrol ve gaz yönünden zengin Marib'i ele geçirmek için kente yönelik saldırılarını artırdı.

Birkaç gün içinde şehrin düşeceğini öne süren milisler, hükümet güçleri ve hava desteği veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sert mukavemetiyle karşılaştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.