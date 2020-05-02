Yemen Enformasyon Bakanı El-Eryani'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne ağır eleştiri:

YEMEN (AA) – Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani, "Bazı ülkeler Yemen'deki savaşı kendi savaşları olarak gördü, bazıları ise yaptıklarıyla kendilerini utanç verici bir rezaletin içinde düşürdü" dedi.

Eryani, Twitter'daki hesabından, Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkede yaptıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güneydeki Sokotra ili merkezini ele geçirmek için GGK'ye bağlı silahlı milislerin Yemen hükümet güçleriyle çatıştığı bilgisinin hemen ardından yazan Eryani, "Yemen haince ve korkakça sırtından hançerlendi. Husi darbesi ve ardından gelen bu tavırlar, bu zor bir sınav." ifadelerini kullandı.

Eryani, ayrılıkçı GGK'ye destek veren BAE'ye işaret ederek, bazı ülkelerin Yemen'deki savaşı kendi savaşları olarak gördüğünü ancak bazılarının ise yaptıklarıyla kendilerini utanç verici bir rezilliğin içine düşürdüklerini söyledi.

"Tarih kimseyi affetmez. Yemen'i bölmek isteyen vehim içindedir. Ne coğrafya okumuş ne de tarih" diyen Eryani, ülkesinin bölünmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Ülkesini bölmeye çalışanlara ağır eleştirilerini sürdüren Eryani, "Kendi küçük ve acil çıkarları için büyük Yemen'den bir parça bölebilecek kadar Yemenlilerde bir acziyet olduğunu düşünen kimse ahmaktır." dedi.

Perşembe gecesi, Yemen'in güneyindeki Sokotra ili merkezi Hadibu'yu ele geçirmek için BAE destekli GGK milisleri Yemen hükümet güçleriyle çatışmaya başlamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında yapılan "Sokotra'da askeri gerginliği sona erdirme" anlaşması gereği sabaha karşı hükümet ve koalisyon güçlerinden ortak bir güç güvenliğin sağlanması için Hadibu'da görevlerine başladı.

– Güney Geçiş Konseyinin sözde özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.