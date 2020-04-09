Yemen Enformasyon Bakanı, Husilerin saldırılarından BM'yi sorumlu tuttu

ADEN (AA) – Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, İran destekli Husilerin saldırılarının sorumluluğunun Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e ait olduğunu söyledi.

İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib ve batısındaki Hudeyde kentlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Yemenli Bakan, "Husilerin, koalisyon güçlerinin ateşkes çağrısına, Marib'teki yerleşim bölgelerine roket atarak, Hudeyde'de kurtarılmış bölgelere hava saldırısı düzenleyerek, milislerini El-Cevf kentinin doğusundaki El-Lebenet kampını yeniden ele geçirmek gibi umutsuz bir girişime sevk ederek yanıt verdiğini" ifade etti.

Husilerin, sadece İran'ın elindeki bir araç olduğunu vurgulayan İryani, Yemen'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskinin Husiler tarafından önemsenmediğini kaydetti.

İryani, Husilerin, çeşitli çatışma bölgelerindeki tırmanışa ve Yemenlilere karşı işlediği suçlara devam etmesinin sorumluluğunun, BM Özel Temsilcisi Griffiths'e ait olduğunu belirtti.

Yemenli Bakan ayrıca sivillerin korunması ve savaş suçu mesabesindeki sivil yerleşim birimlerinin hedef alınmasının önüne geçilmesi için uluslararası tutumların daha tavizsiz olması çağrısında bulundu.

– Yemen'de tek taraflı ateşkes girişimi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün yeni Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de bugünden itibaren başlayan 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

Koalisyon, bu ateşkesin, Yemen hükümetinin, BM Özel Temsilcisi Griffiths'in "Kovid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul etme kararını desteklediğini ifade etmişti.

Husilerden, koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmezken, BM, koalisyon güçlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşılamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.