Yemen hükümeti BM'nin askeri gerginliğe son verilmesi çağrısını memnuniyetle karşıladı

ADEN (AA) – Yemen hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ülkedeki askeri gerginliğe son verme çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , BM Güvenlik Konseyi'nin ülkedeki askeri gerginliği kınayan açıklamasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Husilerin uluslararası anlaşmaları umursamadığı ifade edilen açıklamada, ülkede istikrarı yeniden tesis etmek için Yemen hükümetini destekleyecek sağlam bir pozisyon oluşturulmadığı sürece Husilerin Yemen ve bölge istikrarı için tehdit oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyi cuma günü, Yemen'in Marib kentinde devam eden ve ülkedeki insani krizi şiddetlendiren gerginliğin devam ettirilmesini kınamış ve tüm taraflara BM temsilcisi Martin Griffiths ile çalışma ve müzakerelere başlama çağrısı yapmıştı.