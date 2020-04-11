Yemen hükümeti: Husilerin gazetecilere verdiği ceza esir takası çabalarını baltalayabilir

SANA (AA) – Yemen hükümeti, Husilerin 4 gazeteciyi idam cezasına çarptırmasının, esir takası çabalarını baltalayabilecek türden gerginliği tırmandıran bir adım olduğunu belirtti.

İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin aldığı karar için "Bu Karar, Birleşmiş Milletler'in (BM) esir takası konusunda sarf ettiği çabaları baltalayabilecek türden gerginliği tırmandıran bir adım." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM'ye gazetecilerin kurtarılması ve serbest bırakılmaları için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Enformasyon Bakanlığı da açıklamasında, yapılanın "gazetecilere yönelik çok yönlü bir suç" olduğunu ifade etti.

Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme" 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı verirken diğer 6'sının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Husiler, Haziran 2015'te 9, aynı yıl ağustos ayında da bir gazeteci daha kaçırmıştı. Yemen hükümetiyle iş birliği yapmakla suçlanan gazetecilerin yargılanmasına ise 10 Eylül 2018'de başlanmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, 20 Mart'ta, Kovid-19 tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulunmuştu.

BM'nin çağrısına karşılık veren Yemen hükümeti ile Husiler ilk takası gerçekleştirmişti.