Yemen hükümetinden, Güney Geçiş Konseyine “Riyad Anlaşması'nı uygulama” çağrısı

İSTANBUL (AA) – Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK), Riyad Anlaşması'nı uygulama çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Niels Annen ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bakan Hadrami, "GGK'nın Riyad Anlaşması'na yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Anlaşmanın uygulanması şu an eskisinden daha zorunlu hale geldi." dedi.

GGK'nın aklıselimle hareket etmesi ve anlaşıp imzaladıklarını tereddüt etmeden uygulaması gerektiğini belirten Hadrami, söylemler ile eylemler arasında uyuşmazlığın sonuç getirmeyeceğini ve bunun İran'ın Yemen'de izlediği yayılmacı politikasına ve desteklediği Husilerin çıkarına hizmet edeceğini vurguladı.

Yemen hükümetiyle Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla dün yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Suudi Arabistan'ın gözetimiyle Kasım 2019'da Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad'da bir anlaşma imzalanmış ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.