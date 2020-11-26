Yemen hükümetinden uluslararası topluma “Husilerin Kızıldeniz'deki terör eylemlerine tolerans göstermeyin” uyarısı

İSTANBUL (AA) – Yemen hükümeti, Husilerin "Kızıldeniz'deki terör eylemlerine" karşı uluslararası toplumun müsamahakar olmamasını istedi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer Aryani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası topluma, Husi milislerin İran'ın planı ve silahlarıyla Kızıldeniz'deki artan terör eylemlerine tolerans göstermemesi uyarısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Husilerin eylemlerinin, en önemli uluslararası koridorlardaki deniz yolu hatlarının güvenliği ve enerji tedarik akışı konusunda tüm dünyanın çıkarlarını hedef aldığını aktaran Muammer, şunları kaydetti:

"Tahran yönetiminin yürüttüğü ve deniz trafiğini hedef alan terör saldırıları, uluslararası toplumun Afgan savaşının sona ermesinin ardından yaklaşan terör tehlikesiyle ilgili uyarıları görmezden gelmesini, böylece dünyanın (2001'de) İkiz Kulelerin hedef alınması şokunu yaşamasını hatırlatıyor."

Yemenli Bakan Muammer, terör tehditlerini durdurmanın, bölgesel-uluslararası barış ve güvenliği korumanın tek yolunun, Husileri "terörist" bir grup olarak tanımlamak ve hükümeti, devleti yeniden kurma ve tüm Yemen topraklarında güvenlik ve istikrar sağlama mücadelesinde desteklemekten geçtiğini vurguladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden dün yapılan açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiği ve deniz hareketini hedef alan terör eyleminin engellendiği belirtilmişti.

Açıklamada, imha edilen patlayıcı yüklü teknenin parçalarının isabet etmesi sonucu bir ticaret gemisinde ise hafif hasar meydana geldiği bilgisi paylaşılmıştı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 23 Kasım'da Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.