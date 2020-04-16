Yemen ordusu, “isyancı askerlerin” Sokotra Havaalanı ve silah depolarını ele geçirdiğini duyurdu

SOKOTRA (AA) – Yemen ordusundaki "isyancı askerlerin" Sokotra adasındaki havaalanı ve 1. Deniz Piyade Tugayına ait ana silah deposunu ele geçirdiği belirtildi.

Yemen Ordusu 1. Deniz Piyade Tugay Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Havaalanının batı cephesini ve silah depolarını korumakla görevli askerlerin isyanı sonucu Sokotra Havaalanı ile tugayın ana silah depoları, kontrolden çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, isyan sonucu silah depolarında patlamalar olduğu ve havaalanındaki uçakların güvende olmadığı belirtilerek, "Sokotra'daki uçuşların güvenliği ve depoların patlaması sorumluluğumuz dışındadır." ifadelerine yer verildi.

Sokotra vilayetindeki 3 askeri birlik, 14 Nisan'da bağlı oldukları hükümet güçlerinden ayrıldıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine tabi olduklarını duyurmuştu.

– Sokotra'da BAE destekli isyanlar

Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra'yı ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık 2019'da da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Sokotra Valiliği, 8 Nisan'da Güney Geçiş Konseyini, Vali Remzi Mahrus'a suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.