Yemen Planlama Bakanı: “Ülke ekonomisi son 5 yılda 88 milyar dolar zarar etti”

İSTANBUL (AA) – Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necib el-Avec, ülke ekonomisinin son 5 yılda yaklaşık 88 milyar dolar zarar ettiğini belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Bakan Avec, Dünya Bankası Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ferid Bilhac ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, savaş şartları nedeniyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın son 5 yılda yaklaşık yüzde 50 küçüldüğüne dikkati çeken Avec, Yemen riyalinin yüzde 180 değer kaybettiğini bildirdi.

"Ülke ekonomisi son 5 yılda yaklaşık 88 milyar dolar zarar etti." diyen Avec, Yemen'deki 3,6 milyon sığınmacının da devlet için ek bir yük haline geldiğini kaydetti.

– Yemen'de yaklaşık 6 yıldır savaş var

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.