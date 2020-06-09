Yemen'de 2014'ten beri 38 gazeteci öldürüldü

İSTANBUL (AA) – Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede 2014'ten bu yana 38 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

Sendikadan "9 Haziran Yemenli Gazeteciler Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteciler, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda 6 yıldır yaşanan korkunç durumun gölgesinde ve çok tehlikeli şartlarda Basın Gününü kutluyor." ifadelerine yer verildi.

Bazıları hakkında Husilerin sözde mahkemesinin idam kararı verdiği 16 gazetecinin hapishanelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, 2 gazetecinin Hadramevt ilinde hükümetin hapishanesinde tutulduğu, birinin de terör örgütü El-Kaide tarafından 2015'ten bu yana kaybedildiği dile getirildi.

Ülke genelinde gazetecilere yönelik şiddetin arttığı ve 2014'ten bu yana 38 gazetecinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, tüm gazetecilerin serbest bırakılması ve basın çalışanlarına yönelik "düşmanlık" politikasının durdurulması çağrısında bulunuldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.