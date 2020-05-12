Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile ordu güçleri arasında çatışma

EBYEN (AA) – Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda 16 kişi öldü ve yaralandı.

Yerel yetkiliden alınan bilgiye göre, Ebyen'in merkezi Zencibar kenti kırsalında son birkaç saatteki çatışmalarda hükümet güçlerinden bir asker öldü ve 5 asker yaralandı. GGK milislerinden de 10'u öldü ve yaralandı ancak sayıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yetkili, onlarca milisin de esir alındığını ifade etti.

Yemen ordusu, Zencibar'da GGK milislerine yönelik operasyon hazırlığı içinde olduğunu duyurmuştu.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.