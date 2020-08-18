Yemen'de BAE destekli milisler ile hükümet güçleri arasında çatışma

EBYEN (AA) – Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milisleri arasında yaşanan çatışmada 3 milis öldü, 13'ü yaralandı.

Ebyen'deki Er-Razi Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, çatışmalarda 3 milis öldü, 13'ü yaralandı. Yetkililer, çatışmaya dair ayrıntı vermedi.

GGK güçlerinden Yüzbaşı Muhammed en-Nakib ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Ebyen'in merkezi Zencibar kentinin kuzey ve doğusundaki Şeyh Salim ve Et-Tariyye bölgelerine top ateşiyle saldırdığını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın, GGK'nin isyanını sona erdirmek için yürüttüğü çalışmanın başarılı olması adına Yemen ordusuna Ebyen'de ateşkese uyma talimatı vermişti.

Yemen'in geçici başkenti Aden'in doğusunda yer alan Ebyen kenti, Aden'in yanı sıra stratejik Sokotra Adası ile güneydeki diğer bazı bölgeleri ele geçiren ve güney kesimin doğusuna ilerlemek isteyen BAE destekli GGK unsurları ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden hükümete bağlı güçler arasında haftalardır yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.