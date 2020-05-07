Yemen'de can kayıpları yaşanmaya devam ediyor

YEMEN (AA) – Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde yaşanan bir bombardıman sırasında 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a sınır olan Hacce vilayetinde destek verdikleri bir hastanenin acil servisine 7 yaşında bir çocuğun şarapnel parçaları nedeniyle gözünden yaralı olarak getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, aralarında çocuğun babasının da olduğu diğer 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan Husiler'den yapılan benzeri bir açıklamada, Hacce vilayetine bağlı Abs kasabasına Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından düzenlenen bombardımanda, aralarında biri çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

– Kontrol noktasına bombalı saldırı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birliklerinin Ebyen vilayetindeki bir kontrol noktasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir asker yaralandı bir asker hayatını kaybetti.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

Güneydeki Ebyen vilayeti geçen ağustostan bu yana Yemen hükümet güçleriyle GGK'ye bağlı silahlı milislerin kontrolünde ikiye bölünmüş durumda.

Yemen, İran destekli Husiler ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasında gün geçtikçe parçalanmaya biraz daha yaklaşıyor.