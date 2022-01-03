Yemen’de Husiler, BAE bandıralı gemiye el koydu

Suudi Arabistan gemide tıbbi malzeme olduğunu savunurken Husiler geminin askeri ekipman taşıdığını öne sürdü.
Yemen’in kuzeyinde etkili olan İran yanlısı Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı bir gemiye “düşmanca eylemlerde bulunduğu” suçlamasıyla el koydu
Geminin Yemen’in hemen kuzeyinde bulunan Suudi liman kenti Cizan’a yol aldığı bildirildi.
Suudi medyası, geminin dün gece Kızıl Deniz’de silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
Suudi Arabistan gemide tıbbi malzeme olduğunu savunurken Husiler geminin askeri ekipman taşıdığını öne sürdü. Husilerin askeri sözcüsü, gemideki askeri ekipmanın Yemen halkının güvenlik ve istikrarına tehdit olduğunu belirtti.
Yemen’in kuzeyinde, İran destekli Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun desteklediği hükümet güçleri arasındaki savaş 6 yılı aşkın süredir devam ediyor.