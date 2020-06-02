Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti

Yazan:
Alaturka Online
-

SANA (AA) – Yemen'de İran destekli Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için denetimleri altındaki bölgelerde kapsamlı seferberlik ilan edildiğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde, sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, kontrolleri altındaki bölgelerde salgın nedeniyle kapsamlı bir seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Sağlık kadrolarının korunması için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Mutevekkil, sağlık personelinin korunması için destek çağrısında bulundu.

Mutevekkil, hastanelere olağanüstü durumlar dışında gidilmemesi gerektiğini ve sağlık merkezlerine maske ve eldivensiz kimsenin alınmayacağını aktardı.

Bazı yerel raporlara göre, başkent Sana başta olmak üzere Yemen'de Husilerin denetimi altındaki bölgelerde salgının büyük oranda yayıldığı ifade ediliyor.

Yemen'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 354'e yükseldi.

Söz konusu rakamların, Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri içermediği belirtiliyor. Bazı resmi ve yerel kaynaklar, Husileri, salgına ilişkin gerçek verileri açıklamamakla suçluyor.

Önceki haberGÜNDEM ÖZETİNE EK
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?