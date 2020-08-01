Yemen'de sel nedeniyle 2 binden fazla sığınmacı barınağından oldu

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Yemen hükümeti, Marib, Ebyen ve Ed-Dali kentlerinde etkili olan selde, 2 bin 242 sığınmacının kaldığı barınakların kısmen veya tamamen sele kapıldığını duyurdu.

Hükümete bağlı Sığınmacı Kampları Müdürlüğü Yürütme Birimi tarafından yayımlanan rapora göre, Marib, Ebyen ve Ed-Dali kentlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur kamplarda büyük zarara yol açtı.

İlk verilere göre söz konusu 3 kentte 2 bin 242 sığınmacının barınağı, kısmen veya tamamen sele kapıldı, birçok ailenin gıda malzemesi zarar gördü.

Yemen'in birçok kentinde etkili olan sel nedeniyle iki hafta içerisinde 20 kişi hayatını kaybetti.

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