Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı

MARİB (AA) – Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin doğusundaki Marib kentine 2 balistik füze ve 2 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 sivil öldü, aralarında kadınların da olduğu 27 kişi yaralandı.

Marib Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada Husilerin, 2 balistik füze ve 2 bomba yüklü İHA ile Marib kent merkezindeki sivil alanları vurduğu belirtildi.

Füzelerden birinin namaz kılındığı esnada bir camiye isabet ettiği, bir diğer füzenin de kadınların tutulduğu bir cezaevinin avlusuna düştüğü kaydedilen açıklamada, bomba yüklü İHA'ların ise ilk yardım ekiplerini hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırılarda 8 sivilin öldüğü, aralarında kadınların da olduğu 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Husilerin 5 Haziran'da Marib kentinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği saldırıda ikisi çocuk 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Husiler, meşru hükümetin en önemli kalelerinden olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek için son dönemde saldırılarını artırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.