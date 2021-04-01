Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da “kritik önemde” noktaları tam isabetle vurduklarını iddia etti

SANA (AA) – Yemen'deki İran destekli Husiler, 4 insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "kritik önemde" noktaları tam isabetle vurduklarını öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Serii, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Riyad'da bazı noktalara saldırı düzenlediklerini belirtti.

Saldırıların 4 İHA ile düzenlendiği bilgisini paylaşan Serii, kritik önemde noktaların tam isabetle vurulduğunu savundu.

Serii, karşı tarafın saldırı ve ablukası devam ettiği sürece saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Riyad yönetiminden ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.