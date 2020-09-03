Yemen'deki Husilerden BM'ye, tıbbi yardımları kesme suçlaması

ADEN (AA) – Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletleri (BM), kendi kontrolleri altındaki bölgelere yapılan tıbbi yardımları ani şekilde kesmekle suçladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesi, konuyla ilgili olarak sözde Husi hükümeti yetkililerinin açıklamalarına yer verdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Cihaf tarafından yapılan açıklamada, "BM'nin Yemen'de dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığından bahsettiği ancak yaptığı tıbbi yardımları kestiği" ifade edildi.

Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da yer alan Es-Sevra Hastanesi Müdürü Abdullatif Talib, BM'nin yardımları durdurma kararının gerçek bir felakete sebep olacağı uyarısında bulundu.

İbb'deki Es-Sevra Hastanesi Müdürü Abdulğani Gabişe ise "uluslararası kuruluşların sağlık sektörüne yaptığı yardımları durdurmasını, Yemen halkını boyun eğdirmek için başlatılan yeni bir savaş" olarak nitelendirdi.

BM'de Husilerin suçlamalarıyla ilgili açıklama yapılmadı.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, acilenfinansman sağlanmazsa önümüzdeki haftalarda, ülkedeki sağlık tesislerinin yarısını oluşturan 189 hastane ve 2 bin 500 sağlık kliniğine yapılan ilaç ve gerekli tıbbi malzeme yardımlarının durabileceğini kaydetmişti.