Yemen'deki Islah Partisi yöneticilerinden Meyseri, Aden'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

ADEN (AA) – Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, partinin yöneticilerinden Bilal Mansur el-Meyseri'nin, geçici başkent Aden'de suikast sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Meyseri'nin, Aden'de silahlı bir grubun düzenlediği suikast sırasında 4 kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ülke yönetiminden olayı kınaması, partinin yöneticilerine ve aktivistlerine yönelik işlenen sistematik suçlara karşı sessiz kalmaması ve bu eylemleri durdurmak ve ilgililerden hesap sormak için net önlemler alması istendi.

Açıklamada ayrıca, hükümete ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine, Aden'deki güvenlik kaosunu ve sokak çatışmalarını sona erdirme, milisleri Aden'den çıkarma ve Riyad Anlaşması'nın askeri ve güvenlik bölümünün uygulanmasını hızlandırmaları çağrısında bulunuldu.

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ismini belirtmediği "kiralık katilleri" Meyseri'ye suikast düzenlemekle suçladı.

Bekri, "Tasfiye planlarının geri dönüşü ve Aden'in gençlerinin ve kadrolarının hedef alınması felakettir ve kiralık katillerin ve onların finansörlerinin kanlı dışlayıcı planlarını uygulamada kararlı olduklarının habercisidir." ifadesini kullandı.