Yemen'in Beyda ve Marib illerindeki çatışmalarda 80 Husi militanı öldürüldü

ADEN (AA) – Yemen'in doğusundaki Marib ve güneyindeki El-Beyda illerinde Yemen ordusu ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Yemen ordusunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Beyda'nın doğusundaki Kaniye bölgesinde düzenledikleri saldırının orduya bağlı birlikler tarafından püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda Husilerden 60 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı, bazılarının esir alındığı ve bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Basın ofisinden yapılan başka bir açıklamada da Marib iline bağlı Survah ilçesinde çıkan çatışmalar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırılarında Husilerden 20 kişinin öldüğü kaydedildi.

– Husilere ait İHA düşürüldü

Öte yandan, orduya bağlı Amalika Güçleri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Dureyhimi kentinin doğusunda bulunan 3. Piyade Tümeni'nde görevli askerlerin Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.