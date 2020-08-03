Yemen'in geçici başkenti Aden, teknik arıza nedeniyle karanlık kaldı

ADEN (AA) – Yemen'in başkenti Aden'in dün sabahtan bu yana elektrik santrallerinde yaşanan teknik arızadan dolayı karanlıkta kaldığı bildirildi.

Sosyal paylaşım sayfasından açıklama yapan Yemen Hükümeti Enerji ve Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Musebbehi, geçici başkent Aden'deki 5 elektrik santralinin teknik arıza nedeniyle dün sabahtan bu yana tamamen hizmet dışı kaldığını söyledi.

Aden elektrik kurumuna bağlı teknik ekiplerin yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Musebbehi, arızanın giderileceğini kısa süre içinde karanlıkta kalan Aden'e elektrik verileceğini dile getirdi.

Musebbehi, iki gün önce akaryakıtın tükenmesinden dolayı elektrik santrallerinin tamamen duracağı uyarısında bulunmuştu.

Yemen, birçok sektörde olduğu gibi enerji ve elektrik alanında da büyük sıkıntılar yaşıyor. Ülkedeki iç savaş ve akaryakıt aktarımının düzenli sağlanamaması nedeniyle birçok kentte uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.