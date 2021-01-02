Yemen'in Hadramevt kentinde terör örgütü El Kaide'ye operasyon

ADEN (AA) – Yemen güvenlik güçlerinin ülkenin doğusunda yürüttüğü operasyon kapsamında bazı terör örgütü El Kaide militanları gözaltına alındı.
Hadramevt Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimlerinin Hadramevt ilinin Ed-Dalia ve Devan ilçesinde yürüttüğü operasyon kapsamında El Kaide militanlarının gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, operasyonların 4 saat sürdüğü, güvenlik güçleriyle El Kaide militanları arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.
Açıklamada, operasyonlar sırasında patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
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